Jaunajiem vecākiem draudzīga darbavieta jeb kā nepazaudēt talantus. Saruna ar Annu Andersoni

Dati ir dažādi, taču viens ir skaidrs – tikai viena no piecām jaunajām mammām jūtas pārliecinoši, lai atgrieztos darbā pēc bērna piedzimšanas. Nepārliecinātība, nedrošība, skumjas par mājās atstāto mazo cilvēku ir tikpat lielas, cik vēlēšanās atgriezties darba tirgū un turpināt veidot savu karjeru, pelnīt naudu un realizēt sevi. Eiropā bērnu kopšanai atvēlētais apmaksātais laiks atšķiras – no dažām nedēļām līdz 24 mēnešiem, un katrs šo ilgumu regulē pats. Taču jāņem vērā, ka lielākā daļa šo laiku izmanto, kamēr tas ir apmaksāts, un pēc tam atgriežas iepriekšējā darbavietā. Nereti darbavietas nav gatavas nodrošināt tādus apstākļus, lai jaunās māmiņas varētu pamazām pielāgoties jaunajai dzīves situācijai, līdz ar to jaunie vecāki biežāk izvēlas vai nu palikt mājās un nestrādāt nemaz, tādā veidā ietaupot naudu uz aukli, vai arī atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma ātrāk jeb uzsāk paši savu biznesu, kas nenes nekādu garantiju, ka tas būs ienesīgs, riskējot ar visu. Ir mammas, kuras tieši šo laiku izmanto, lai patiešām uzsāktu kaut ko jaunu, mainītu savu karjeru un beidzot veltītu laiku saviem hobijiem. Situācijas atšķiras un tās ir ar dažādām sekmēm. Šajā "HR podkāsta " epizodē Ilze Medne runā par tēmu, ko tad vēlas jaunie vecāki un kādas ir iespējas uzņēmumos veidot darba vidi, kas palīdzētu mammām atgriezties iepriekšējā darbavietā un justies labi. Kā arī kāpēc rodas situācijas, kad sievietes tomēr izvēlas darbu pamest, par grūtniecību runāt baidās un vēl joprojām jūtas diskriminētas šajā pozīcijā. Ciemos studijā ir Anna Andersone, divu meitu mamma, uzņēmēja, "Riga Tech girls" un apģērbu zīmola "Be-with clothing" vadītāja un kustības "Viegli kopā būt" līdzradītāja, kura dalīsies ar savu pieredzi par to, kā gājis viņai kā mammai, kura savu pirmo meitu auklēja, turpinot vadīt savu uzņēmumu, un ar otro piedalījās stārtapa (jaunuzņēmuma) izveidē, neatraujot savu ikdienu no darāmajiem darbiem, un kāds ir viņas redzējums par situāciju šodien Latvijā. 21.02.2020. epizode.