Personīgā zīmola meistare Ilze Rassa par labākiem rezultātiem uzņēmumam un darbiniekiem

Uzņēmums vispirms sākas ar cilvēkiem. Tās ir attiecības, uzticēšanās, komunikācija un vienošanās. Veicamais darbs, misijas sajūta, entuziasms un arī atalgojums par padarīto darbu. Šodienas kontekstā mēs bieži runājam par dzīves un darba līdzsvaru, prasmi apvienot darba intereses ar privātajām interesēm. Taču, ja nu ir sanācis tā, ka tavs darbinieks patiešām mīl to, ko viņam ikdienā uztic darīt, un viņš ir gatavs iet tālāk – runāt par savu darba vietu, pārstāvēt savu jomu vairāk, tālāk, plašāk, vienlaikus kļūstot par viedokļa līderi un sabiedrībā atpazīstamu personību, taču – joprojām tava uzņēmuma darbinieku? Kā rīkoties – vai ļaut viņam augt, vai tomēr nepalaist pārāk brīvi, jo viņš taču var arī aiziet?Jau tagad uzņēmumi 63 procentus no ārējai komunikācijai paredzētajiem līdzekļiem plāno izmantot sociālo tīklu komunikācijai, tieši ar infuenceru palīdzību, taču Edelmana uzticamības barometrs rāda, ka 53 procenti no klientiem pasaulē tieši darbiniekus uzskata kā labāko kanālu, kuri labāk par citiem sociālo tīklu līderiem spēs stāstīt par uzņēmumu, produkciju un to, cik patiesi vai nepatiesi ir stāsti par kompāniju un tur notiekošo. Darbinieki savā ikdienā soctīklu platformas lieto biežāk nekā darba e-pastu. Tādi lielie uzņēmumi kā "H&M", "Dell", "MasterCard", "Vodafone", "Starbucks", domājot par sava zīmola atpazīstamību, jau izmanto šo iespēju – uzrunāt savus darbiniekus, ļaut un mācīt viņiem veidot savu personīgo zīmolu, lietojot savu darba devēju kā platformu atpazīstamībai. Lai uzzinātu, kas ir personīgais zīmols, kā to veidot, kāpēc šodien tas ir tik svarīgi, domājot par darbinieku piesaisti un kompānijas autentiskumu tirgū, "HR podkāstā " sarunā pie Ilzes Mednes stāsta komunikācijas arhitekte, personīgā zīmola meistare Ilze Rassa. 28.02.2020. epizode.