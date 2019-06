5: Produktivitātes evolūcija ir mūsu prātā un spējā to uzturēt jeb kāpēc vairs nav iespējams strādāt 'pa vecam'?

#3: Kāpēc uzņēmums nespēs strādāt bez HR kompetences? Helma Štrausa par atvērtību un gatavību mainīties

Podkāsta 3. epizodes viešņa Helma Štrausa ir cilvēkresursu vadības profesionālis – ar prātu pasaulē un sirdi Latvijā. Īsteno plaša mēroga HR projektus Baltijā, NVS valstīs un augošajā Vidusāzijas ekonomikā, vada mācības un stratēģiskas sesijas organizācijām un to vadības komandām. Milzīga pieredze vienlaikus nes līdzi arī pārliecību, ka lietas var izdarīt tikai tā, kā darīts iepriekš. Podkāstā saruna par to, kā būt atvērtam jaunajam, redzēt, kādu milzīgu pārmaiņu priekšā stāv uzņēmumi un to, cik liela loma ir cilvēkresursu vadības (HR) cilvēkiem, kuri var palīdzēt pārstrukturēt darbību tā, lai šodienas darbinieks vēlētos strādāt tādā uzņēmumā, kurš ir ar skaidru mērķi un vīziju, un spēj nodrošināt dažādību, lai viņam strādātu tieši tas talants, kurš iederas. 11.03.2019. epizode.