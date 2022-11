61 Jaunieši un darba tirgus - kas tiem kopīgs un kur ceļi šķiras?

#59 Izdegšana: Kāpēc mēs katrs izdegam atšķirīgi? Saruna ar zinātņu doktori psiholoģijā Mariju Ābeltiņu.

Šodienas sarunu veltīsim jau ilgi un daudz aprunātai tēmai - izdegšanai. Pēc pandēmijas pasaule slīgst arvien dziļākā depresijā - arvien jauni un jauni stresi un izaicinājumi nāk mums pāri.



Par izdegšanu mēs runājam daudz, taču, jāsaka, ka pārāk maz tiek darīts, lai mēs paši apzinātos savus izdegšanas iemeslus, lai mēs katrs individuāli un organizācijas iespringtu uz pārmaiņām un patiešām apzinātos reālos iemeslus - kāpēc vilni aiz viļņa mēs sagaidām, kamēr sabrūkam, nevis balansēti un apzināti strādājam ar sevi.



Pavisam nesenā pētījumā Deloitte kurā 91% no aptautātajiem respondentiem atbildēja, ka izdeg paaugstināta stresa dēļ. Parunāsim par to, kas tad ir šis paaugstinātais stress. Lai arī pamatā izdegšanas jautājums tiek skatīts saspringta un stresaina darba kontekstā, un daudz par to tiek runāts organizācijās, šodien mēs noteikti paskatīsimies uz izdegšanu kā uz dzīves sastāvdaļu dažādās dzīves jomās. Mans viesis šodienas sarunā ir Zinātņu doktore psiholoģijā - Marija Ābeltiņa.



Jautājumi, ko pārskatījām sarunas laikā:



Kāpēc izdegam katrs savādāk un, kas to nosaka?

Cik liela loma izdegšanas diagnosticēšanā ir darba devējam un kāda ir mūsu pašu atbildība?

Cik ilgu laiku prasa atgūšanās pēc izdegšanas un kā dzīvot tālāk?

Kāpēc paši sev uzstādam neveselīgus nosacījumus unvai no tā var izvairīties?

18.09.2022. epizode.