Loading... Atpakaļ uz DELFI Podkāsti #9: Vai darbinieku iesaiste noved pie izdegšanas sindroma? Jeb kāpēc biežāk 'sadeg' spēcīgie Marija Ābeltiņa ir kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, kura ļoti tieši norāda, ka izdegšana ir jāuztver ļoti nopietni un atbildība par šo situāciju jāuzņemas gan darbiniekam pašam, gan darba devējam jāseko līdzi tam, kas notiek uzņēmumā. "Kad kanārijputniņam nav ko elpot, tas nomirst, līdzīgi tā notiek ar darbinieku uzņēmumā, kurā "nav ko elpot"," stāsta Ābeltiņa. Klausies sarunu ar Mariju, kur podkāstā secināts, kā šodienas darba devējs vēlas, lai darbiniekiem ir augsts iesaistes līmenis un viņš pilnībā visu savu laiku velta darba lietām. Pētījumi liecina par pretējo – jo augstāks iesaistes līmenis, jo lielāks risks, ka darbinieks var piedzīvot izdegšanu. Cilvēkresursu vadība (HR) strādā pie tā, lai darbinieki būtu maksimāli iesaistīti – rīko kopīgus pasākumus, piedāvā dažādas iespējas, lai darba vietās justos labi, kas patiesībā nav slikti, taču ne vienmēr palīdz darbiniekam apzināties, ka tiek strādāts par daudz un neatliek laika pašam savai dzīvei, ikdienas darbiem, draugiem, ģimenei un pilnvērtīgai atpūtai. 11.04.2019. epizode. 00:00:00 / 00:00:00

Dažādība ir tas, ko mēs sakām – iekļaušana ir tas, ko mēs darām Dažādība un iekļaujoša darba vide visām sabiedrības daļām. Šķiet pavisam normāli un loģiski, ka tā tam vienkārši ir jābūt, ka, meklējot sev darbiniekus, nepalaižam garām kandidātu tikai tāpēc, ka viņam ir cita orientācija vai ādas krāsa, tāpat kā, izstrādājot produktus klientiem, saprotam, kas ir mūsu klients un vai pilnībā saprotam kādas ir viņa vajadzības. Kā uzņēmums ar savu nevēlēšanos vai vēlēšanos aktualizēt dažādības jautājumu var zaudēt vai tieši otrādi – sasniegt vairāk? Par to "HR podkāsts" astotajā epizodē stāsta " Swedbank Latvija" personāla vadības partnere Alise Rupeka, kura ar sirdi un dvēseli, un dzīves pārliecību rūpējas par iekļaujošas darba vides veidošanu uzņēmumā. 01.04.2019. epizode. #7: Līderība ietekmē uzņēmuma biznesa rezultātus – kā un vai to ir iespējams izmērīt? "HR podkāsts" septītās epizodes viešņa ir Agita Kalviņa – Valsts administācijas skolas direktore, personāla vadības entuziaste un pētniece, pasniedzēja, līderības un vadītāju attstības jomā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Līderības jomā šobrīd globāli notiek lielas pārmaņas, par to runā pētnieki un pasaules lielākās organizācijas. Tiek tērēti milzu līdzekļi, lai uzņēmumos ieviestu dārgas līderības mācību programmas, sagaidot, ka rezultāti būs nekavējoties un notiks brīnums – cilvēki sāks uzvesties citādāk. Ir svarīgi saprast, kas ir iespējams ar mācību programmām un kādi ir citi aspekti, kas jāņem vērā, mainot līderības kultūru. Nozīmīgi ir mērīt, tikpat nozīmīgi ir mērījumus analizēt. Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 27.03.2019.