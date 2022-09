#7 Jebkurā vecuma posmā – Show must go on

Podkāstā “Jebkurā vecuma posmā – Show must go on” (No ang. v. tulkojot: “Šovam jāturpinās”) Rūdolfs Švēde sarunājas ar lektori Annu Broku, aktrisi Regīnu Devīti un studentu Gustavu Māziņu. Diskusijā par vecuma diskriminācijas mazināšanai veltītam tēmām – paaudžu sadarbības iespējas, analīze par pētījumiem, kas skar dažādas vecuma grupas.