Loading... Atpakaļ uz DELFI Podkāsti Steps no 'New Wavy' par repu, pankroku un trakiem piedzīvojumiem Kādā karstā pirmdienā podkāstā pie Jenota un Abras viesojas "New Wavy" apvienības pārstāvis Steps. Steps stāsta par savu pieredzi pankroka "underground" scēnā, mūziku, senām rētām un tetovējumiem. Brīdinām, ka ierakstā dzirdama necenzēta valoda. 17.06.2019. epizode. 00:00:00 / 00:00:00

Steps no 'New Wavy' par repu, pankroku un trakiem piedzīvojumiem Kādā karstā pirmdienā podkāstā pie Jenota un Abras viesojas "New Wavy" apvienības pārstāvis Steps. Steps stāsta par savu pieredzi pankroka "underground" scēnā, mūziku, senām rētām un tetovējumiem. Brīdinām, ka ierakstā dzirdama necenzēta valoda. 17.06.2019. epizode. Reperis March par dzīvi Ventspilī un savu albumu Podkāsta "Karsts Karsts" 16. epizodes viesis ir jaunais un perspektīvais mākslinieks March. Ar Idu Abru un Artūru Jenotu viņi vienojas sarunā par March dzīvi Ventspilī, savu jauno albumu, multfilmām, repu, iespējām iesildīt leģendārus reperus no ārzemēm un daudz ko citu. 10.06.2019. epizode. Reperis Nātre par dzīves problēmām un ceļošanu Reperis Nātre (Jānis Līcītis) ir leģenda Latvijas hiphopā, kurš pēc garākas pauzes ir atgriezies mūzikā un šogad sola izdot pat divus ierakstus. Viesos pie Artūra Jenota un Idus Abras podkāstā "Karsts Karsts" Nātre runā par repu, par dzīves problēmām, ceļošanu un to, kāpēc vajadzētu apmeklēt Dienvidameriku. 03.06.2019. epizode.