'FunFaceTV' veidotāji par hiphopu viņu dzīvēs

Šajā podkāsta "Karsts Karsts" epizodē pie Jenota un Abras ciemojās Kaspars un Norberts no "FunFaceTV", par kuriem daudzi nemaz neiedomātos, ka viņiem ir saistība ar Latvijas hiphopu. Abi izdevuši vairākas relīzes, videoklipus un taisījuši bītus, to visu darot ar neviltotu degsmi. Uz sarunu paaicināti, lai dzirdētu stāstu par to, kā hiphops ienācis viņu dzīvēs. 03.02.2020. epizode.