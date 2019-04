#4: Idus Abra un Artūrs Jenots

Ceturtajā podkāsta sērijā Jenots un Abra grimst skaistās atmiņās par to, kā katram no viņiem aizsācies Latvijas hiphops. Kādam to parādīja draugi, kādam komandas biedri. Šī raidījumā īpašie viesi – skatītāji un klausītāji, kuru stāsti ievākti divas nedēļas. 24.08.2018. epizode.