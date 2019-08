Dzīve bez telefona

Mobilais telefons ir, ak, tik ērts mūsu ikdienas palīgs. Taču negaidīts zvans var pavisam vienkārši novērst uzmanību un izsist no darba ritma. Pirmajā rubrikas "KiberKambaris" podkāsta sērijā Kirils Solovjovs stāsta par to, kā var izdzīvot bez mobilā telefona, kāpēc to ir vērts vismaz daļēji pamēģināt un kā mēs nonācām līdz tam, ka dzīve bez mobilā telefona nebūt nav viegls uzdevums. Podkāsta epizodi video formātā vari noskatīties "Youtube" šeit . Podkāsta sērija pirmoreiz publicēta 25.07.2019.