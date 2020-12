Koks turpinājumā #10: Arhitekts Gvido Princis

Koks turpinājumā #9: Fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs

Kāpēc kvantu fiziķis izvēlas celt māju no koka? Kam pievērš uzmanību ēkas plānošanā? Un ko viņš domā par āderēm? Par savu jauno mājokli stāsta profesors Vjačeslavs Kaščejevs . "Koks turpinājumā" ir podkāsts par būvēšanu no koka un dzīvošanu koka mājās, ko vada Māris Olte un Dace Salnāja. Katrā sērijā vadītājiem pievienojas kāds eksperts, lai runātu par to, kāpēc koka arhitektūra šobrīd ir vēl pievilcīgāka nekā jebkad agrāk. 11.12.2020. epizode.