Koks turpinājumā #4: Uzņēmējs Andris Dlohi

Koks turpinājumā #3: Arhitekts Miķelis Putrāms

Bērnības atmiņas par lauku guļbūvi un ilgtspējīga domāšana 21. gadsimtā – kā koka arhitektūra ietekmē mūsu ikdienu un identitāti? Arhitekts, biroja "Made arhitekti" vadītājs Miķelis Putrāms podkāsta "Koks turpinājumā" 3. sērijā stāsta par to, kā un kāpēc celt koka ēkas. "Koks turpinājumā" ir podkāsts par būvēšanu no koka un dzīvošanu koka mājās, ko vada Māris Olte un Dace Salnāja. Katrā sērijā vadītājiem pievienojas kāds eksperts, lai runātu par to, kāpēc koka arhitektūra šobrīd ir vēl pievilcīgāka nekā jebkad agrāk. 30.10.2020. epizode.