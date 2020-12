Koks turpinājumā #6: Amatnieks Jēkabs Dimiters

Kā uzcelt māju paša rokām, sākot ar koku gāšanu mežā un izcilu materiālu meklēšanu sludinājumos līdz elpojošai ēveļskaidu izolācijai? Un kāpēc to ir vērts darīt? Par šādu pieredzi stāsta amatnieks Jēkabs Dimiters, kura uzņemtie video ar sava nama būvēšanu no nulles skatīti vairāk nekā 6 miljonus reižu. "Koks turpinājumā" ir podkāsts par būvēšanu no koka un dzīvošanu koka mājās, ko vada Māris Olte un Dace Salnāja. Katrā sērijā vadītājiem pievienojas kāds eksperts, lai runātu par to, kāpēc koka arhitektūra šobrīd ir vēl pievilcīgāka nekā jebkad agrāk. 20.11.2020. epizode.