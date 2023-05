Osokina brīvības festivāls Ukrainai

'Dagamba' par jauno albumu un koncertu 'KultūrKlubā'

Grupa "Dagamba", kas savā daiļradē apvieno klasiskās un modernās mūzikas skaņas, aprīļa sākumā laida klajā savu jaunāko albumu "Bach Against the Machine". Tajā apvienoti klasiķa Johana Sebastiana Baha un mūsdienu rokgrupas "Rage Against The Machine" skanējumi. Kā tik pretrunīgas iedvesmas apvienot vienā, baudāmā skaņdarbā - par to Monika Cālīte raidījumā "KultūrKlubs" runā ar grupas čellistu Valteru Pūci, kontrabasisti Alisi Broku un pianistu Daini Teni.