Nadīna Deģe par superspēju 'būt sievietei' un atkritumiem brīvāku dzīvi

Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" trešās sezonas piektās sērijas viešņa ir Nadīna Deģe. Nadīnu daudzi zina, ja kādreiz iegriezušies "Zero Veikalā", kas atrodas Dzirnavu ielā. Nadīna ir tā brīnišķīga, aizrautīga sieviete, kura jau pāris gadus veikaliņa sociālo tīklu profilos stāsta gan par paša veikala jaunumiem, gan par to, kā labāk vadīt atkritumiem brīvāku dzīvi, kas būs veselīgāka gan pašam, gan pasaulei. Saruna ar Nadīnu vairāk par pašu dzīvi, un pavisam maz par "zero waste", jo Nadīna ir daudz vairāk nekā veikals, kuru viņa vada. Viņa ir daudz ceļojusi un lasījusi, un šobrīd īpaši domā, kā vislabāk izmantot superspēju – būt sievietei – savā labā. Nadīnas "obligātās literatūras" sarakstu vari atrast šeit . 10.01.2020. epizode.