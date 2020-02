Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" 3. sezonas 11. sērijas viešņa ir kaitbordiste Aija Ambrasa. Aiju mēdz dēvēt par vēja savaldītāju un karalieni – viņa Latvijas vārdu nes pasaulē kā sportiste, piedaloties kaitborda un snovborda sacensībās. Piecas stundas no vietas ar pūķi un divmetrīgu snovborda dēli cīnīties ar vēja stihiju Norvēģijā "Red Bull Ragnarok" sacensībās, un uzvarēt – Aija to paveikusi divreiz. Viņa ir arī trenere – darbojas ar bērniem un pieaugušajiem, darot to ar milzu atdevi. Podkāstā Malvīne ar Aiju runā par to, kā apņēmīgā sieviete nolēma, ka darbs IT sektorā vairs viņu nepiepilda, un kļuva par pilna laika vēju valdnieci. Par to, kā Aijai vajag šad tad izbraukt milzu vējā, lai izvēdinātu galvu. Bet pēc kārtīgas vētras Aijai patīk uzvilkt visskaistāko kleitu, izlaist matus, un sajusties kā vissievišķīgākajai sievietei, vai arī kaitot gandrīz pilnīgā bezvējā un siltā saulē. Aija jūt milzu gandarījumu, kad kādu mazo kaitbordistu spējusi iekļaut kolektīvā vai atvērusi drosmei. Aijas Ambrasas "obligātās literatūras" sarakstu atradīsi šeit . 20.02.2020. epizode.