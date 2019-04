Kā vislabāk būt pasaulē – Rīgas cirka vadītāja Ināra Polmane

Malvīnes podkāsta "Lāčplēsene" 2. sezonas 2. sērijā ciemos lieliska Lāčplēsene – Ināra Polmane (iepriekš Kehre). Ināra ir Rīgas Cirka direktore, kura gan šobrīd neiet uz darbu cirkā, bet ir svarīgā savas dzīves atvaļinājumā, gaidot jaunumus personīgajā lauciņā, ne cirkā. Tas arī Malvīnei ļoti atviegloja iemānīt Ināru podkāstā, jo citādāk savā darba ikdienā diez vai viņai atrastos laiks. Ināra ir īsta Lāčplēsene, darot tik daudz lietu, un galvenais – to darot no visas sirds. Minot kādu no daudzajām lietām ko Ināra dara, viņa, piemēram, ir arī viena no fonda "Viegli" dibinātājām. Malvīne ar Ināru sarunājas par emocionālo pasauli un pārdomām, kā vislabāk būt pasaulē. Kā atrast to balansu starp to, kāds gribētu būt, kāds esi un ko pasaule no tevis sagaida, un Inārai, Malvīnesprāt, tas lieliski izdevies. Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 17.04.2019.