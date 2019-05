Anna Panna par kūku gatavošanu, karjeras attīstību un mātes lomu

Podkāsta "Lāčplēsene" 2. sezonas 5. sērijā – saruna ar kūku karalieni un vissaldāko Annu Latvijā. Anna Birmane jeb Anna Panna cep kūkas, organizē meistarklases, raksta grāmatas un receptes žurnāliem. Viņai ir skaists, patiess un saturiski piepildīts "Instagram" konts un nu jau kādu laiku Anna savam multimākslinieces statusam pievienojusi vēl vienu lomu – viņa kļuvusi par mammu meitai Hannai. Ne tikai sociālajos tīklos, arī dzīvē Anna ir sirsnīga un patiesa. No viņas staro stingra pārliecība, ka viņa zina, ko grib, un patiesa klātesamība, ka viņa ir šeit un tagad. Saruna par to, kā Anna nonāca pie kūkošanas, par to, kā attīstījās viņas karjera, kā viss mainījās, kad piedzima Hanna, un arī par to, kā nu Anna atkal ir gatava atgriezties kūkošanas zirgā un iet uz priekšu un kāpt uz augšu. Epizode pirmoreiz publicēta 08.05.2019.