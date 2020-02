Šajā podkāsta "Lāčplēsene" sērijā Malvīne Mennika sarunājās ar Dainu Domašūti. Daina mācās sevi un citus no jauna, jo piedzīvojusi izdegšanu un tagad vēlas dzīvot citādāk. Ja Dainu atradīsiet sociālajos tīklos, tad redzēsiet, cik viņa krāšņi dzīvo, šad tad iemērcoties kādā aukstā ūdens tilpnē un vēl biežāk zīmējot, piedaloties "Urban Sketching" kustībā. Par to, kā novilkt līnijas, lai saglabātu sevi un veselo saprātu, par to, kā zīmēšana ir kā bērna prieka terapija, par to, cik forši staigāt ar suni, mācīties daudz ko jaunu un sevi, par iemērkšanos aukstā ūdenī un daudz ko citu. Dainas Domašūtes "obligātās literatūras" sarakstu atradīsi šeit . 30.01.2020. epizode.