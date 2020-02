Linda Leen par rūdījumu un sava prieka svarīgumu

Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" 3. sezonas 9. epizodes viešņa, kas plašāku iepazīstināšanu neprasa – harizmātiskā dziedātāja ar samtaino balsi Linda Leen jeb īstajā vārdā Linda Lezdiņa. Malvīne ar Lindu sarunājas par viņas izaicinošo bērnību un kā tas Lindu norūdījis par to sievieti, kas viņa ir šobrīd. Par sapņiem un to piepildīšanu. Cīnīšanos par sapņiem tik ļoti, ka gandrīz piemirstas tas, kas pašai radījis prieku. Un svarīgākais – sarunas par Lindas šī gada apņemšanos. Šogad Linda nolēmusi daudz vairāk darīt lietas, kas tieši viņai der un viņu iepriecina, un maksimāli atteikties no visa cita. Izvēloties darīt to, kas viņai nes labu. Lindas Leen "obligātās literatūras" sarakstu atradīsi šeit . 06.02.2020. epizode.