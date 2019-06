Alīse Nīgale par ikdienas izaicinājumiem bērnu grāmatu izdevniecībā

Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" 2. sezonas 7. epizodes viešņa ir Alīse Nīgale. Alīse ir tas cilvēks, kam liela daļa Latvijas vecāku saka paldies, katru reizi ieejot grāmatnīcā un ieraugot tur lielisko grāmatu klāstu, kuras izdevusi izdevniecība " Liels un mazs ". Alīse ir šīs izdevniecības vadītāja un viena no trim līdzdibiātājām – sievietēm, vienas ģimenes loceklēm. Enerģija, ar kuru Alīse runā par savu darbu, ir aizraujoša. Strādājot ar tādu mīlestību un patiesumu, kā to dara Alīse, ir skaidrs, ka "Liels un mazs" izdotajām grāmatām ir jānonāk grāmatu plauktos, neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs esi pats. Podkāstā Malvīne ar Alīsi sarunājas par viņas ikdienu, kā radās izdevniecība "Liels un mazs" un kādus ikdienas izaicinājumus sastop mazas un īpašas izdevniecības komanda un vadītāja. Par mazām un lielām uzvarām un to, kādu lomu Alīses pašas dzīvē spēlējušas bērnu grāmatas. Sērijas beigās Alīses īpašie ieteikumi par to, kādām bērnu grāmatām jābūt katra grāmatplauktos. 22.05.2019. epizode.