Balerīna Elza Leimane par jaunajiem karjeras izaicinājumiem un dzīves gājumu

Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" 3. sezonas 4. sērijas galvenā varone – Lāčplēsene – ir Elza Leimane . Elza ir baletdejotāja un horeogrāfe, bet kopš aizvadītās 2019. gada vasaras viņas karjeras sasniegumu ailītē var iekļaut arī to, ka viņa ir pilnmetrāžas mākslas filmas aktrise. Līdzās Elzas nosvērtajam garam un it kā ārējam trauslumam, viņā burbuļo milzu spēks un izturība, kā arī burvīga humora izjūta. Malvīne ar Elzu sarunājas par spēku un izturību, un par to, kā tad ir īstenībā dzīvot dzīvi, piepildot teju katras mazas meitenes sapni kļūt par balerīnu. Garās deju stundas un vasaras bez brīvlaikiem. Tas viss Elzu norūdījis par to sievieti, kas viņa ir tagad – iedvesmojoša jauna sieviete, kura zina, ko grib. Satiekot Elzu Leimani, jūtams viņas spēks – kluss, elegants, bet tik liels! Elzas "obligātās literatūras" sarakstu meklē " Malvine.lv ". 02.01.2020. epizode.