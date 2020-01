Indra Salceviča par to, kā pieņemt un mīlēt sevi

Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" trešās sezonas trešās epizodes viešņa ir modes dizainere, stiliste un kustības "More than size" dibinātāja Indra Salceviča. Indra izlolojusi modes zīmolus " Red Salt " un "Black Salt", tomēr sapratusi, ka, lai mode būtu ne tikai hobijs, bet arī bizness, jāpārkāpj daudziem kvalitātes principiem, un tam Indra nebija gatava. Šobrīd Indra savu izkopto stila un dizaina izjūtu liek lietā, strādājot par stilisti. Papildus šim visam Indra ir arī ļoti pozitīvs un enerģisks cilvēks. Viena no "body positive" kustības aizsācējām Latvijā. Indra sevi mīl un dzīvo nost, iedrošinot to darīt arī citiem. Uz negatīviem komentāriem atbild ar tādu pašapziņu, ko citiem būtu vērts mācīties. "Es runāju un runāšu – cilvēka skaistums nemērās kilogramos, kājas izmērā vai matos uz galvas. Cilvēka skaistums slēpjas attieksmē pret sevi un apkārtējiem," teic Indra. Podkāsta sarunā par to, kā pieņemt sevi, un spēju pieņemt citus. Indra līdzās savai profesionālajai darbībai dara daudz skaistu lietu, runā par savu personīgo pieredzi, parāda "Instagram" sekotājiem ģimenes dzīves ainiņas, kā arī nebaidās skaļi paust viedokli par kustības "More than size" tēmām – par to, kā vajag un par to, cik svarīgi pieņemt sevi un strādāt ar sevi, lai citu virspusēji ārējais viedoklis neaizskartu. 27.12.2019. epizode.