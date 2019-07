Par sevis atrašanu, drosmīgiem lēmumiem un ceļošanu – Aiga Zviedre

Podkāsta "Lāčplēsene" 2. sezonas 11. sērija ir ļoti dzirksteļojoša visās tās nozīmēs, jo pie Malvīnes ciemos žurnāliste, bloga un skaista "Instagram" profila autore, podkāsta " Dzirkstele " radītāja un mamma – Aiga Zviedre. Ar Aigu Malvīne sarunājās par sevis un sava miera atrašanu, par depresiju un to, kā Aigai nu jau divreiz izdevies no "bedres" tikt ārā. Par ceļojumiem, kas viņai vislabāk palīdz sakārtot domas, iedvesmoties un ļauties audio grāmatu pasaulei, kā arī par to, kā viņa mācās atpūsties, veltīt nedalītu uzmanību saviem mīļajiem un pieņemt drosmīgus, bet pareizus lēmumus. 19.06.2019. epizode.