Loading... Atpakaļ uz DELFI Podkāsti

Rakstniece Zane Zuste par Ucipuci, tarakāniem un bērnības sapņiem Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" 2. sezonas 10. epizodes viešņa ir žurnāliste un rakstniece Zane Zusta. Daudzu bērnu vecāki Zani noteikti zina kā pūcītes Ucipuci radītāju, citi Zani zina no veselības žurnālu slejām un grāmatas "Tarakāni manā galvā", kuru Zane sarakstījusi kopā ar Diānu Zandi. Malvīne ar Zani parunāja par to, kā Zane kļuva par rakstnieci – izrādās, viņa raksta jau kopš bērnības. Kā arī par Ucipuci, par Zanes ikdienu un darbu no mājām, par lasīšanu un ģērbšanos. 12.06.2019. epizode. Darba un miera mijiedarbība – dejotāja un horeogrāfe Elīna Lutce Podkāsta "Lāčplēsene" otrajā sezonā jau devītā sērija. Malvīne šajā epizodē sarunājas ar Elīnu Lutci – dejotāju, horeogrāfi un vienkārši iedvesmojošu sievieti. Klausoties Elīnā un tajā, kā viņa organizē savu dzīvi, no vienas puses drusku skauž, no otras puses – ļoti gribas mācīties. Tā vien šķiet, ka Elīna iemācījusies izprast sevi. Taču tas, protams, nācis grūti, caur fiziskām traumām un arī lielām skumjām. Malvīne Elīnu sauc par ilgtspējīgo darbaholiķi, jo Elīna lieliski sapratusi miera un darba mijiedarbību un kādos daudzumos un ko viņai vajag, lai paliktu pie veselības un prieka. Un prieks no viņas staro lipīgs! Kā atzīst pati "Lāčplēsenes" veidotāja Malvīne: "Es apsolu, ka pēc sarunas ar viņu es gāju ar taisnāku muguru, enerģiskāku soli un platu smaidu sejā. Pilnīgs prieks!" 06.06.2019. epizode. Alise Zariņa par mūžīgo perfekcionismu, bērnību Bolderājā un studijām Jaunākajā Malvīnes Mennikas podkāsta "Lāčplēsene" sērijā klausies sarunu ar publicisti, feministi, režisori, reklāmisti un sieviešu stand-up dalībnieci, pašpasludinātu sabiedrības dāmu un aktīvisti – Alisi Zariņu. Alise stāsta par bērnības sapņu piepildīšanu, par mūžīgā perfekcionisma gaidām uz sevi un, protams, par filmu "Blakus". No bērnības Bolderājā līdz studijām Parīzē un vēl tālāk un tālāk tagadnē, mācoties par kinorežisori, Alises lēmumi un darbība liekas pārdomāti plūstoši – un arī analizēti pēc tam. Tik dažāda Alise ir – ar ļoti spilgtām pieredzēm un saprātīgā sapņotāja attieksmi. Epizode pirmoreiz publicēta 29.05.2019.