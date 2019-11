Hiperprieks – situācija, kad laimes sajūta apreibina un kaitē

Laime un prieks ir sajūtas, pēc kā tiecas teju katrs. Ja skumjas bieži tiek gānītas un cilvēki mēģina no tām atbrīvoties, tad ar prieku tā rīkojas vien retais. Tomēr izrādās, ka arī pārāk liels prieks un laimes sajūta var kaitēt. Ja mūs tā apreibina un sajūtās lidināmies virs zemes, tad kritiens var būt neiedomājami sāpīgs un piecelšanās – pagalam grūta. Par to, kas īsti ir hiperprieks, ko tas var nodarīt un kā to pārvaldīt, podkāsta " Laimes laboratorija " 13. epizodē skaidro žurnāliste Dita Vinovska un psihoterapeits Andris Veselovskis.