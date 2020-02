Melošana sev un citiem – kā slēpšanās aiz viltus smaida traucē būt laimīgam

Melošana un mānīšanās ar ļaunu nolūku, sava tēla spodrināšanai vai vienkārši tāpēc, ka cilvēks to prasmīgi prot – šis niķis piemīt daudziem. Viena no lietām, kas met sprunguļus ceļam uz laimīgāku dzīvi, ir neprasme atšķirt dažādu melu veidus – patiesības maskēšanu, izdaudzināta produkta neatšķiršana no patiesi vērtīga, kā arī bīstamas vides vai sliktas attieksmes neredzēšana aiz rožainiem vārdiem. Kā mūsu dzīvi caurvij visdažādākie meļi un melošanas veidi, podkāsta Laimes laboratorija " 18. epizodē šķetina žurnāliste Dita Vinovska un psihoterapeits Andris Veselovskis.