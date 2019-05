Zāle viszaļāk zeļ šobrīd jeb Kā iemācīties dzīvot tagadnē

Piektās podkāsta "Laimes laboratorija" epizodes tēma ir dzīvošana tagadnē – kā tvert mirkli un izbaudīt to, kas ar tevi notiek šeit un tagad. Kā atvairīt domas par to, ka senāk zāle bija zaļāka un debesis zilākas vai tieši pretēji – nepaļauties uz cerībām, ka tad, kad nākotnē ko paveikšu, būšu vislaimīgākais. Kā saprast, ka mēs nedzīvojam tagadnē un iemācīties to darīt, šķetina žurnāliste Dita Vinovska un psihoterapeits Andris Veselovskis.