Tu nevari pūst vijolē un gaidīt trompetes skaņu – kāpēc nesalīdzināt sevi ar citiem

Podkāsta "Laimes laboratorija" sestajā epizodē žurnāliste Dita Vinovska sarunā ar psihoterapeitu Andri Veselovski runā par to, kāpēc sevi nevajag salīdzināt ar citiem, kādos gadījumos no salīdzināšanas nevajadzētu vairīties un to, kā mācīties no šī paraduma atbrīvoties. Mēs visi neesam trompetes – daži ir arfas.