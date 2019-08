Attiecības ar vecākiem – vai mocīties pašpārmetumos, ja tās nav labas

Kad darbs kļūst par atkarību – kā neizdegt un pavadīt laiku harmoniski

Podkāsta "Laimes laboratorija" 8. epizodē žurnāliste Dita Vinovska kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski iztirzā izdegšanas tematu. Neatkarīgi no tā, cik ļoti cilvēkam patiktu viņa darbs, hobijs vai cita nodarbe, kas konkrētajā brīdī aizrauj, darbošanās spējas un veikums aug līdz noteiktam brīdim. Veikums pieaug, tiek izjusts gandarījums, nodarbe pārņem visu ikdienu, taču kādā brīdī produktivitāte sāk kristies, pat ja iekšējais dzinulis nav apstājies. Tas var rezultēties ar milzu stresu un to, ka cilvēks izdeg, zūdot spēkam darboties tālāk. Par to, kā harmonizēt savu laiku, sadalīt to dažādām nodarbēm un, galu galā, nepārdegt, klausies podkāstā.