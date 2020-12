Ēšanas traucējumu koučs Zane Zābere par anoreksiju un tās viltīgumu

Pēc ilgāka pārtraukuma DELFI atgriezies podkāsts " Ļauj viņai runāt! " – šajā epizodē e-žurnāla "Viņa" žurnāliste Lita Lūse sarunājas ar ēšanas traucējumu kouču Zani Zāberi. Mūsdienās ēšanas traucējumi cilvēku vidū arvien izplatās, ko Zane zina teikt arī no savas pieredzes, strādājot ar cilvēkiem, kuri ar to saskārušies. Zane pati pirms 15 gadiem bija jauniete, kura cīnījusies ar anoreksiju . Cīnoties ar anoreksiju, viņa piedzīvojusi visdažādākos ēšanas traucējumu aspektus. Zane sapratusi – ēšanas traucējumi ne vienmēr atspoguļo to, ka neapmierina savs ārējais izskats, bet izgaismo iekšējās pasaules grūtības. DELFI redakcijas veidotos podkāstus vari klausīties arī " Podbean ", " Spotify ", " Apple Podcasts " un " Google Podcasts ".