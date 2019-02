LB visio #60: Mudits no Indijas par Latviju, studijām Polijā un Indijas kultūru

Mudits ir no Indijas un ciemojas pie Laura Boča, lai podkāstā izrunātu iespaidus par Latviju, studijām Polijā, kultūru Indijā un visu citu, ko pieredzējis. Saruna notiek angļu valodā un to var vērot vietnē "Youtube" ENG: Mudit is from India and stopped by to talk on the podcast of Lauris Bočs about impressions of Latvia, studies in Poland, Indian culture and everything in between.