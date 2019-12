LB visio #89: Brendons no Malaizijas

LB visio #88: Ronalds no Lielbritānijas

Šoreiz podkāstā pie Laura Boča viesis, kurš reiz jau viesojies sarunu krēslā – Ronalds no Anglijas Lielbritānijā. Ronalds ir angļu teikvondo entuziasts, kurš pastāsta par savu hobiju, iespaidiem par Latviju un to, kā ir dzīvot Anglijā. Saruna notiek angļu valodā un to var noskatīties arī "Youtube" šeit . 12.12.2019. epizode.