Ko zīmoliem un satura radītājiem iesākt juku laikos?

Strādāšana no mājām pavisam noteikti nelimitē iespējas ierakstīt izklaidējošus un vērtīgus podkāstus . Šoreiz attālināti pie Riharda "ciemos" profesionāls podkāstu veidotājs ("Bize Vaļā", "Ctrl+S" un "Paga ko"), satura studijas "Footprint.lv" saimnieks Dāvis Freibergs. Saruna par podkāstiem un saturu krīzes laikā, par to, kā zīmoliem rīkoties, kad visiem jāsēž mājās, kā arī par labām atziņām grūtos laikos. Kā digitalizēties, kā palīdzēt vienam otram, kā mainīties un pielāgoties? Par to visu – jaunākajā epizodē. 16.03.2020. epizode.