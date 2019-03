Podkāstā "Little Bits" ciemos Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča . Dārtas aktivitātēm " Instagram " seko vairāk nekā 33 tūkstoši cilvēku – auditorija, par kādu daudzi mākslinieki var tikai sapņot. Par to, kādas priekšrocības sniedz un kādus pienākumus uzliek atpazīstamība publiskajā telpā, kā to apvienot ar darbu un citiem dzīves aspektiem, kāda ir zīmolu attieksme un taktikas influenceru laikmetā, kas ir īsts un kas ne, sarunā ar Dārtu. Podkāsta 13. epizode pirmoreiz publicēta 08.03.2019.