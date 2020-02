Pēc ilgā gavēņa podkāsta "Little Bits" trio – Rihards, Digna un Kalniņš – ir atpakaļ, lai apspriestu pārīti Latvijā radītu " Facebook " automatizācijas rīku, tajā skaitā arī pašu veidoto "Chasechasechase.com". Tāpat sarunbiedri filozofē par to, kurā radošuma krīzes posmā šobrīd ir. Kalniņa pieminēto pētījumu par radošuma krīzi atradīsi šeit , bet Riharda pieminētā grāmata te . Atziņas un ieteikumus var atstāt "Little Bits" tenku kastē . 31.01.2020. epizode.