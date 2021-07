Little Bits #35: Zīmolot vai performancēt?

"Little Bits" kārtējā atgriešanās epizodē par jaunumiem vietējā un pasaules mediju tirgū, Ronaldo un kolas attiecībām Eiropas čempionāta laikā, kā arī šis un tas no WARC pavisam svaigā pētījuma "Rethinking brand for the rise of digital commerce". 13.07.2021. epizode.