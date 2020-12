'Maisi vaļā': Bailes no VDK un jēga – ko izgaismoja un neatklāja 'Delfi TV ar Jāni Domburu'

'Maisi vaļā': Režisors Valdis Lūriņš par to, ka aģenta 'Ērika' ziņojums ir 'feiks'

Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) pretizlūkošanas elektroniskajā datubāzē "Delta Latvija" ("Delta") atrodams ziņojuma atreferējums, ko sniedzis aģents ar segvārdu "Ēriks", tajā vēstīts par toreizējā J. Raiņa Dailes teātra frizieres pausto neapmierinātību ar dzīves apstākļiem Padomju Savienībā un viņas vēlmi apprecēties ar ārzemnieku vai ārzemēs bēgt no tūristu grupas. 2018. gada nogalē publiskotajā aģentu kartotēkā atrodamā aģenta "Ēriks" kartīte liecina, ka šāds segvārds piešķirts teātra režisoram Valdim Lūriņam , bet tiesa pērn nosprieda, ka viņš nav bijis VDK informators. Vēl citā dokumentā "Delta" datubāzē atreferēts ziņojums par Lūriņa tikšanos ar trimdas tautieti, līdz ar to viņš likuma izpratnē ir arī no VDK darbības cietušais. Lūriņš, kurš "Ērika" ziņojuma atreferējumu sauc par 'feiku', intervijā Jānim Domburam stāsta, kā kontaktējies ar VDK virsnieku un atteicies sadarboties, un vērtē, kāpēc VDK dokumentu publicēšana bijis brāķis. 2020. gada 10. decembra publikācija.