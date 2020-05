E22: Vai reklāma mobilajos tālruņos ir efektīva?

E21: Pētījums – satraukums par vīrusu mazinās un sabiedrība vēlas socializēties un izklaidēties

Šajā podkāsta "Mārketings pret Covid-19" epizodē Māris Naglis kopā ar Intu Priedolu nirst "Kantar" Covid-19 barometrā. Vai kopējais iedzīvotāju noskaņojums mainās? Vai satraukums saistībā ar vīrusu patiešām strauji mazinās un cik būtiski mūsu situācija atšķiras no globālajiem pētījuma rezultātiem. Kā mēs šobrīd plānojam savas finanses un kā skatāmies nākotnē? Atklātas arī pirmās indikācijas no patērētājiem, no kādiem šī brīža ieradumiem tie atteiksies, vai domā, ka atteiksies – tāpat arī par to, vai ēdiena un pārtikas piegāde uz mājām ir uz palikšanu? Kā arī – ko šajā konkrētajā periodā darīt zīmoliem, ko patērētāji sagaida? Video versija "Youtube" šeit . 29.04.2020. epizode.