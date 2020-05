E33: Par 'stārtapiem' un starta kapitālu

Ja krīze ir iespēju laiks un mums ir jaunas, lielas idejas, kuras varētu būt mērogojamas ārpus Latvijas robežām, bet starta kapitāls ir ierobežots, tad ir noderīgi zināt par iespējām, kādas paveras "stārtapu" jeb jaunuzņēmumu vidē. Ar Ernestu Štālu no "Superhero Capital" Māris Naglis podkāstā "Mārketings pret Covid-19" runā par to, ar ko sākt, lai realizētu savu ideju, kādi ir kapitāla piesaistes posmi un kā tiem kvalificēties. Detalizēti par pirmajiem soļiem ar konkrētiem Ernesta padomiem no kā uzmanīties un kam pievērst uzmanību. 19.05.2020. epizode.