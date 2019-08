EP9: Latvieši. Krievi. Imigrācija. Morāle. Kultūras. Identitāte

Latvijā IR dzimumu vienlīdzība

Pie Artūra un Mārtiņa podkāstā ciemos Linda Jakubone – jauna, radoša un apņēmīga sieviete, kura ir viena no "SHE FIX" izveidotājām. Sasaista sevi ar feminismu. Saruna par to, vai feminisms ir vajadzīgs, vai sievietēm tiešām ir grūtāk, par radikālām feministēm, par attiecībām un daudz ko citu. "Mums nav visā vienāds viedoklis, taču mēs spējam diskutēt bez liekas agresijas. Un to vajadzētu kultivēt." Epizode pirmoreiz publicēta 08.03.2019.