Paga ko? #27: 'Lampa' – Kristaps Andrejsons

Podkāsts "Paga ko?" raida no sarunu festivāla " Lampa ". Pirmajā "Lampas" dienā sarunas par un ap tēmu "Drosme prasīt naudu par savu darbu", tāpēc pie Dāvja un Rūdolfa viesojas Kristaps Andrejsons. Kristaps ir podkāstu "The Eastern Border" un "uz austrumu robežas" vadītājs un podkāsta veidošana ir viņa pamatdarbs. Saruna par podkāstiem un to, kā atrast savu nišu un draudzēties ar savu auditoriju. Podkāsta epizode no 28.06.2019.