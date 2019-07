Paga ko? #32: 'Lampa' – Ilze Lieckalniņa

Daina un Raimonds par koprades māju 'Skola6' Cēsīs

Podkāsts "Paga ko?" raida no sarunu festivāla " Lampa ". Otrajā pasākuma dienā sarunas podkāstā par un ap tēmu "Drosme sākt kaut ko jaunu", kad uz sarunām aicināti drosmīgi cēsnieki. Pie Dāvja un Rūdolfa otrās dienas pirmajā sarunā viesojas Daina Eglīte-Antona no uzņēmuma "Labas saknes" un Raimonds Šūpulnieks no "Mans Fifi", abi uzņēmēji darbojas koprades mājas "Skola6" telpās. "Skola6" ir vieta, kur satiekas visdažādākie cilvēki. Par to arī vairāk podkāstā stāsta Daina un Raimonds. Podkāsta epizode no 29.06.2019.