Paga ko? #32: 'Lampa' – Ilze Lieckalniņa

Podkāsts "Paga ko?" raida no sarunu festivāla " Lampa ". Otrajā pasākuma dienā sarunas podkāstā par un ap tēmu "Drosme sākt kaut ko jaunu", kad uz sarunām aicināti drosmīgi cēsnieki. Pie Dāvja un Rūdolfa otrās dienas otrajā sarunā ciemos Ilze Lieckalniņa. Ilze ir izveidojusi "Cēsu Mazo teātri", tāpēc saruna par to, kā ir uzsākt teātri no nulles un vai mazajiem teātriem ir nākotne. Podkāsta epizode no 29.06.2019.