Cēsnieks, kura vārds komentārus neprasa – Juris Žagars

Podkāsts "Paga ko?" raida no sarunu festivāla " Lampa ". Otrajā pasākuma dienā sarunas podkāstā par un ap tēmu "Drosme sākt kaut ko jaunu", kad uz sarunām aicināti drosmīgi cēsnieki. Pie Dāvja un Rūdolfa otrās dienas noslēdzošajā sarunā dzirdams Juris Žagars . Juris Žagars pirmkārt, ir aktieris, bet paspēj arī paveikt daudz ko citu. Saruna par to, kāpēc Cēsīs ir tik forši, kur smelties drosmi un kā par savu darbu prasīt naudu. Podkāsta epizode no 29.06.2019.