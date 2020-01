Animators Gints Zilbalodis par motivāciju veidot filmu 'Projām' vienam pašam

Šoreiz Dāvis un Rūdolfs podkāstā "Paga ko?" sarunājas ar Gintu Zilbalodi, kurš ir pilnmetrāžas animācijas filmas "Projām" (Away) autors. Filmu Gints veidojis trīs gadus pilnīgi viens. Tā ne tikai ir ieguvusi atzinību ārzemju konkursos un festivālos, bet šobrīd ir nominēta arī " Lielajam Kristapam ". Podkāstā par to, kā Gints radīja vizuālo ceļojuma stāstu par puiku, kurš nonācis uz vientuļas salas, cik daudz viņš tajā ieguldījies un daudz ko citu. Skaties "Projām" kinoteātros Latvijā jau no 15. novembra. 10.11.2019. epizode.