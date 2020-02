Jānis Začs par 'Prāta spēlēm' un stratēģijas svarīgumu

Jānis Začs ir viens no brāļiem Začiem, kuri kopā izveidojuši "Prāta spēles", erudīcijas spēli komandām, kas katru darbadienas vakaru notiek restorānā "Čarlstons" vai Latvijas Kausā kādā no Latvijas pilsētām. Podkāstā "Paga ko?" Rūdolfs un Dāvis izjautāja savu studijas viesi par to, kā notiek šādu spēļu veidošanas process, stratēģijas spēlei un daudz ko citu. 22.01.2020. epizode.