54 Intervija kā māksla: saruna ar Maiju Āboliņu-Tomsoni

#53 Latviešu valodas kā svešvalodas apguve

Kāpēc cilvēki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, izvēlas ar to saistīt savu darbu un dzīvi? Kā diplomātiskā tulkošana atšķiras no mutvārdu tulkošanas citos apstākļos? Raidījumā ar Minjižuo, Moniku un Viktoriju runājam par latviešu valodu, tās iezīmēm un apguvi, raidījuma viešņu pirmajiem iespaidiem par Latviju, latviešu valodas līdzībām ar ungāru, ukraiņu un ķīniešu valodu, rakstisko un mutvārdu tulkošanu, kā arī daudz ko citu.Minjižuo Vana ir no Ķīnas un dzīvo Latvijā 3 gadus.Monika Majoroša-Kokina ir no Ungārijas un dzīvo Latvijā 6 gadus.Viktorija Prituļaka ir no Ukrainas un dzīvo Latvijā 7 gadus.12.08.2021. epizode.