Farmaceitiskās bioloģijas profesore Una Riekstiņa par cilmes šūnām un mūžīgo dzīvi

"Satori" podkāsts "Sargiet galvas!" ir veltīts zinātnei, sabiedrībai un politikai Latvijā un Eiropā. Jau sengrieķu filozofs Platons bija pārsteigts par to, cik izvēlīgi ir cilvēki attiecībā pret to, ar ko baro savu ķermeņi, bet neizvēlīgi, izvēloties barību dvēselei un prātam. Šajā podkāstā politologs, Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs un zinātnes popularizētājs Vents Zvaigzne sargās savas un mūsu galvas no mītiem, pasakām un sazvērestības teorijām par zinātnes un tehnoloģiju nākotni. Pirmā raidījuma viešņa Una Riekstiņa ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātē, doktora grādu aizstāvējusi Karolinskas institūtā Stokholmā. Kopš 2018. gada – LU Medicīnas fakultātes profesore, pasniedz farmaceitisko šūnas bioloģiju, zāļu metabolismu, medicīnisko mikrobioloģiju un imunoloģiju. Veic pētījumus par mezenhimālajām cilmes šūnām, nanodaļiņām un ekstracelulārajām vezikulām. 2010. gadā ieguvusi "L'Oreal" Latvijas stipendiju " Sievietēm zinātnē " ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta grupa "Renew Europe". 12.12.2019. epizode.