Dairis Bertāns par NBA aizkulisēm Podkāsta "Sauna" 28. epizodes viesis ir neviens cits kā "New Orleans Pelicans " spēlētājs un viens no Latvijas spožākajiem basketbolistiem – Dairis Bertāns . Rihards ar Dairi runā par NBA – Entonija Deivisa maiņu, aizkulisēm, ikdienu, kā arī Daira iespējām nonākt kādā citā zvaigžņotā NBA klubā. Neizpalika arī sarunas par Eirolīgu, Latvijas izlasi un Daira brāļa gaitām. Sarunas otro daļu meklē Kaspara Dvinska podkāstā šeit . 20.06.2019. epizode. 00:00:00 / 00:00:00

NBA šovs: Pēc viesošanās Toronto viss ir līdzsvarā Podkāsta "Sauna" rubrikā " NBA šovs" viss ir līdzsvarā. Rihards un Ilgvars apspriež, kā pēc viesošanās Toronto rezultāts sērijā ir 1-1, kā arī to, ka skaidrības par nākotni joprojām nav. Patika podkāsts? Kļūsti par "Sauna" patronu ! 04.06.19. epizode. No 'anti-vaxxeriem' līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām Leģendām apvītais zinātniski un politiski izklaidējošais podkāsta "Sauna" segments "Kas Karsts?!" ir atgriezies. Dr. Lejiņš ir atpakaļ no Indijas, lai komentētu procesus tur, taču neiztikt arī bez redzesloka paplašināšanas zinātnes jomā, kā arī vietējo biznesmeņu un politisko personāliju apspriešanas. Brīdinām, ka ierakstā dzirdami necenzēti vārdi! 26.05.2019. epizode.